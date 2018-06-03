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22:48   3 Июня 2018
Россия
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Экипажи ПГРК «Тополь» и «Ярс» отработали задачи несения боевого дежурства на полевых позициях

Экипажи ПГРК «Тополь» и «Ярс» отработали задачи несения боевого дежурства на полевых позициях

Пресс-служба российского министерства обороны сообщила, что экипажи пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» и «Тополь» отработали несение боевого дежурства в Сибири.

Занятия вели круглые сутки. В ходе них проверили уровень готовности спецтехники, личного состава и оружия к продолжительному дежурству.

Уделили особое внимание отражению нападений диверсионно-разведывательных групп, а также их поиску, блокированию и ликвидации в ночное время суток; что еще немаловажно, сохранению боеспособности, выполнению задач в сложных условиях. 

Ранее экипажи бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-30СМ отработали совместные полеты над Кубанью.

Также сообщили, что ВДВ РФ в 2018 году поучаствуют сразу в трех международных учениях. Они пройдут на территории Белоруссии, России и Египта.

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Автор: Анастасия Аои
#россия #сибирь #учения #минобороны #политика #тополь #ярс #пгрк
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