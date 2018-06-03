Правоцентристы победили на парламентских выборах в Словении

Правоцентристская Словенская демократическая партия экс-премьера Словении Янеза Янши победила на досрочных парламентских выборах.

Функционировали порядка трех тысяч избирательных участков.

По данным Mediana, СДП стала первой, получив 24,4 процента голосов. Вторыми расположились левоцентристы — «Список Марьяна Шареца» с 12,6 процента.

Чтобы формировать правительство нужно пересечь отметку в 40 процентов (парламентское большинство). Если никакая партия не набирает нужное число голосов, обсуждают формирование коалиции.

Ранее стало известно, что «Газпром» и словенская компания Geoplin заключили контракт на поставки газа в Словению. По новому контракту, который продлится до 1 января 2023 года, подразумевается поставка газа на шесть сотен миллионов кубометров в год.