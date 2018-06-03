Вопросы граждан на «прямую линию Путина» доведут до глав регионов — Песков

Обращения россиян, поступившие оргкомитету проекта «Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным», будут перенаправлены и главам регионов. Об этом в телепрограмме «Воскресное время» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также отметил, что вопросами граждан «снабжают и министров». При этом «наиболее чудовищные вопросы решаются сразу».

«Путин потому и Путин, что любая проблема гражданина РФ для него становится проблемой государственного масштаба», — отметил представитель Кремля.

ИА «Полшитика сегодня» сообщало, что на момент 18:00 мск на проект «прямой линии» поступило свыше 800 тысяч обращений. Традиционный ежегодный марафон «президент-граждане» начнется в полдень 7 июня.