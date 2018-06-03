Глава МИД КНР: РФ и Китай продолжат совместную работу ради стабильности на планете

Глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И на переговорах с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил, что Китай и РФ продолжат совместную работу ради стабильности и вклада в развитие на планете.

Он также отметил, что общими усилиями продолжат укреплять сотрудничество между двумя странами, защищать стратегические интересы. Такую информацию передает ТАСС.

4 июня министры поучаствуют в заседании Совета министров иностранных дел стран БРИКС.

В свете предстоящей встречи российского лидера Владимира Путина в Китай, министр иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй сообщил, что китайская сторона надеется на улучшение отношений с Россией. Стороны намерены подписать важные документы.