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22:02   3 Июня 2018
Весь мир
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Глава МИД КНР: РФ и Китай продолжат совместную работу ради стабильности на планете

Глава МИД КНР: РФ и Китай продолжат совместную работу ради стабильности на планете

Глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И на переговорах с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил, что Китай и РФ продолжат совместную работу ради стабильности и вклада в развитие на планете. 

Он также отметил, что общими усилиями продолжат укреплять сотрудничество между двумя странами, защищать стратегические интересы. Такую информацию передает ТАСС.

4 июня министры поучаствуют в заседании Совета министров иностранных дел стран БРИКС.

В свете предстоящей встречи российского лидера Владимира Путина в Китай, министр иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй сообщил, что китайская сторона надеется на улучшение отношений с Россией. Стороны намерены подписать важные документы.

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Автор: Анастасия Аои
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