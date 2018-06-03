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21:39   3 Июня 2018
Весь мир
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Лавров: Россия и Китай готовятся одобрить целый пакет договоренностей

Лавров: Россия и Китай готовятся одобрить целый пакет договоренностей

Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров заявил, что российская и китайская стороны намерены одобрить «хороший пакет» договоренностей во время визита главы России Владимира Путина в Китай.

Он также отметил, что у двух государств есть очень хороший фундамент для сотрудничества, усиления дружеских отношений.

В свою очередь глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И поздравил Лаврова с переназначением на должность министра иностранных дел и заявил, что общими усилиями они продолжат способствовать укреплению защиты стратегических интересов Китая и России, а также сотрудничеству для всестороннего развития государств. 

Накануне представитель китайского МИД Хуа Чуньин выразил мнение, что при умелом управлении Путина Российская Федерация добьется «усиления и процветания». Китайская сторона выступает с поддержкой развития России и готова сотрудничать с Москвой.

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Автор: Анастасия Аои
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