Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров заявил, что российская и китайская стороны намерены одобрить «хороший пакет» договоренностей во время визита главы России Владимира Путина в Китай.

Он также отметил, что у двух государств есть очень хороший фундамент для сотрудничества, усиления дружеских отношений.

В свою очередь глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И поздравил Лаврова с переназначением на должность министра иностранных дел и заявил, что общими усилиями они продолжат способствовать укреплению защиты стратегических интересов Китая и России, а также сотрудничеству для всестороннего развития государств.

Накануне представитель китайского МИД Хуа Чуньин выразил мнение, что при умелом управлении Путина Российская Федерация добьется «усиления и процветания». Китайская сторона выступает с поддержкой развития России и готова сотрудничать с Москвой.