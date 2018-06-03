Российскому транспортному судну присвоят имя Валентина Пикуля

Глава Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев 3 июня сообщил, что одному из российских транспортных судов присвоят имя писателя Валентина Пикуля.

Федеральное агентство морского и речного транспорта, а также представители движения сделали такое предложение. В «Совкомфлоте» инициативу поддержали. Транспортному судну океанского водоизмещения типа Aframax присвоят имя писателя, автора многочисленных художественных произведений на историческую и военно-морскую тематику. Такую информацию предает РИА «Новости».

Накануне стало известно, что учебный корабль «Перекоп» завершил двухмесячный поход. Судно проделало путь из Севастополя в приморский город Владивосток.