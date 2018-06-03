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21:02   3 Июня 2018
Весь мир
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«Облава»: Коалиция начала вторую фазу операции в Сирии

«Облава»: Коалиция начала вторую фазу операции в Сирии

Международная коалиция во главе с США, их союзники «Сирийские демократические силы» (SDF) и ВС Ирака приступили ко второй фазе военной операции на сирийско-иракской границе.

По версии Вашингтона, операция «Облава» должна завершить процесс истребления остатков террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ). Многие российские эксперты, а также политологи из Ближнего Востока оценивают действия коалиции и SDF иначе — поддерживаемая Западом агрессия против местного арабского населения и захват территорий, богатых полезными ископаемыми, прежде всего, нефтью.

В конце апреля коалиция объявила о завершении масштабных боевых операций против террористов на территории Ирака. Теперь, исходя из заявлений Вашингтона, силы коалиции сосредотачиваются на «развитии самодостаточных возможностей Ирака в области безопасности».

«Облава»: Коалиция начала вторую фазу операции в Сирии

Кроме того, пресс-служба коалиции распространила информацию от SDF, где утверждается, что ИГ* сохраняет «значительное» присутствие на границе Сирии с Ираком и ищет там «безопасное убежище». В результате США приняли решение о начале операции, названной «Облава», стартовавшей 1 мая.

США и их союзники проводят операцию против ИГ с начала 2014 года. Сначала они действовали в Ираке, затем сосредоточились на САР. В арабской республике коалиция действует без разрешения Дамаска, вопреки международному праву, нарушая суверенитет Сирии.

ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство») — террористическая организация, запрещена решением Верховного суда РФ

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Автор: Вячеслав Каширин
#сирия #политика #весь мир #коалиция #sdf
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