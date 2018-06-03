Белый дом не подтвердил Сингапур в качестве места проведения саммита США-КНДР

Вашингтон не подтвердил материалы СМИ о том, что встреча американского президента Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном состоится в Сингапуре, как и было изначально запланировано.

Сообщения о том, что для главы КНДР подготовят номер в сингапурском пятизвездочном отеле Capella также остались без официального подтверждения, передает корреспондент ТАСС.

Информацию о том, что находящиеся в Сингапуре делегации США и КНДР согласились разместить лидеров на острове Сентоса в гостинице Capella опубликовали два издания: американская газета The Washington Post и японское агентство Kyodo. Статьи вышли в воскресенье, 3 июня. Авторы публикаций ссылались на источники.

Место встречи оставляют в тайне по настоянию Пхеньяна, поскольку для Ким Чен Ын безопасность - это основное условие в проведении саммита. Такое предположение выдвинули журналисты The Washington Post.