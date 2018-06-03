Свыше 820 тысяч звонков поступило на прямую линию с Путиным

По данным на 18:00 воскресенья на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным поступило 472 251 звонков, 205 994 смс, 18 843 видеообращений.

Кроме того, в формате видео через специальное приложение пришло 3 931 сообщений, посредством видеодиалогов организаторы насчитали 3 971 вопрос. Возможность задать вопрос президенту на специальном сайте посетители использовали 77,2 тысячи раз.

Организаторы отметили, что через соцсети в текстовом виде поступило 21 292 сообщения, видеопосты — 620. Текстовых вопросов через приложение отправлено 20 327.

Эфир ежегодной специальной программы «Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным» начнется в 12:00 мск 7 июня.