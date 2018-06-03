Мы в соц.сетях:
Командующий сообщил об укомплектовании войск ЗВО современной техникой

Командующий сообщил об укомплектовании войск ЗВО современной техникой

 Свыше 200 учений запланировали в ВКС РФ на летние месяцы

Свыше 200 учений запланировали в ВКС РФ на летние месяцы
Евродепутат предсказал распад правительства Эстонии из-за стоимости пива

Евродепутат предсказал распад правительства Эстонии из-за стоимости пива

 Новоизбранный мэр Кишинева обратился к русскоязычным жителям города

Новоизбранный мэр Кишинева обратился к русскоязычным жителям города
СМИ: Google начнет продвигать свою криптовалюту, запрещая рекламу биткоина

СМИ: Google начнет продвигать свою криптовалюту, запрещая рекламу биткоина

 Испытания первой многоразовой возвращаемой ракеты начнутся в РФ в 2022 году

Испытания первой многоразовой возвращаемой ракеты начнутся в РФ в 2022 году
Командующий сообщил об укомплектовании войск ЗВО современной техникой

Командующий сообщил об укомплектовании войск ЗВО современной техникой

 Свыше 200 учений запланировали в ВКС РФ на летние месяцы

Свыше 200 учений запланировали в ВКС РФ на летние месяцы
Евродепутат предсказал распад правительства Эстонии из-за стоимости пива

Евродепутат предсказал распад правительства Эстонии из-за стоимости пива

 Новоизбранный мэр Кишинева обратился к русскоязычным жителям города

Новоизбранный мэр Кишинева обратился к русскоязычным жителям города
СМИ: Google начнет продвигать свою криптовалюту, запрещая рекламу биткоина

СМИ: Google начнет продвигать свою криптовалюту, запрещая рекламу биткоина

 Испытания первой многоразовой возвращаемой ракеты начнутся в РФ в 2022 году

Испытания первой многоразовой возвращаемой ракеты начнутся в РФ в 2022 году
19:59   3 Июня 2018
Россия
48

Свыше 820 тысяч звонков поступило на прямую линию с Путиным

Свыше 820 тысяч звонков поступило на прямую линию с Путиным

По данным на 18:00 воскресенья на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным поступило 472 251 звонков, 205 994 смс, 18 843 видеообращений.

Кроме того, в формате видео через специальное приложение пришло 3 931 сообщений, посредством видеодиалогов организаторы насчитали 3 971 вопрос. Возможность задать вопрос президенту на специальном сайте посетители использовали 77,2 тысячи раз.

Организаторы отметили, что через соцсети в текстовом виде поступило 21 292 сообщения, видеопосты — 620. Текстовых вопросов через приложение отправлено 20 327.

Эфир ежегодной специальной программы «Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным» начнется в 12:00 мск 7 июня.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #политика #прямая линия
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Осталось всего два года до технологической независимости России Россия
Осталось всего два года до технологической независимости России
Один из главных расчетов США, объявлявших четыре года назад санкции, - Москва никогда не сможет преодолеть технологического отставания в ключевых отраслях экономики. И в первую очередь в вопросах энергетических.
16:19   1 Июня 2018
10860
Береги сеть смолоду Россия

Береги сеть смолоду

14:39   1 Июня 2018
3157
Путин наградит восемь многодетных семей орденами Россия

Путин наградит восемь многодетных семей орденами

14:37   1 Июня 2018
236
Степашин не считает, что версию убийства Иваном Грозным сына стоит убрать из учебников Россия

Степашин не считает, что версию убийства Иваном Грозным сына стоит убрать из учебников

14:17   1 Июня 2018
178
Самое читаемое
Зарубежная и Московская РПЦ лишили Поклонскую Ордена Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского

Зарубежная и Московская РПЦ лишили Поклонскую Ордена Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского

 Основные характеристики нового бюджетного смартфона от Nokia опубликовали в сети

Основные характеристики нового бюджетного смартфона от Nokia опубликовали в сети

 Синоптики не исключили грозу в Москве 3 июня

Синоптики не исключили грозу в Москве 3 июня

 Австрия усилит охрану воздушного пространства в день визита Путина

Австрия усилит охрану воздушного пространства в день визита Путина