Поставки газа из России играют важную роль в энергосбережении Австрии — канцлер Курц

Сотрудничество двух важнейших компаний — австрийской OMV и российского «Газпрома» представляется исключительно выгодным для обеих сторон. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью ТАСС.

«Вопреки всем трудностям, регулярно возникавшим на протяжении минувших десятилетий, сотрудничество Австрии и России в энергетической сфере никогда не оспаривалось. Оно было стабильным и непрерывным», — сказал канцлер.

В конце мая президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская сторона готова расширить состав участников проекта «Северный поток — 2».