СБУ «убила» журналиста в Бабченко — Захарова

Бабченко является сто процентной жертвой СБУ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она объяснила, что после инсценировки гибели журналиста, он попал в ловушку и теперь стал абсолютной жертвой украинских спецслужб. Захарова добавила, что убийство действительно произошло: СБУ «убили» в Бабченко журналиста. Теперь его не будут воспринимать всерьез, не будут читать его статьи. Со взглядами Аркадия можно было соглашаться или нет, но после последних событий его личность в информационном пространстве больше не существует, объяснила дипломат в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Теперь Аркадий Бабченко навсегда останется в истории, как человек, пошедший на сделку с совестью, он предал собственную профессию, заключила политик.