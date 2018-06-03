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18:58   3 Июня 2018
Весь мир
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Мировая стабильность немыслима без диалога РФ и США — посол США

Мировая стабильность немыслима без диалога РФ и США — посол США

Посол США в России Джон Хантсман в эфире телеканала Fox News заявил, что США и Россия имеют потенциал для развития отношений. Без этого, уверен дипломат, невозможно представить решение вопросов глобальной безопасности.

По словам Хантсмана, для диалога необходимо стремление обеих сторон​​​, и обе смотрят на это позитивно Он отметил, что сегодня невозможно представить решение проблемы на Ближнем Востоке без США и России, особенно «с осиным гнездом под названием Сирия». Также, подчеркнул дипломат, без США и РФ невозможно представить решение вопроса ядерного оружия, учитывая, что эти две страны контролируют 90% такого оружия на планете.

«Конфронтация не решит вопросов. Нужно иметь повестку дня. Для этого надо иметь, что сказать, и результативность», — подытожил посол.

Журналист Fox News спросил посла о том, как тому работается в России. Он ответил, что «это трудные отношения». Хантсман упомянул при этом «аннексию Крыма», Донбасс, крушение малазийского лайнера и «дело Скрипалей».

«Мы перед выбором — сделать вид, что ничего этого не было и двигаться дальше, или брать это в расчет. Наш президент считает нужным учитывать данные факты, но у него есть потенциал достичь цели в диалоге в РФ», ответил Хантсман.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #сша #политика #весь мир #хантсман
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