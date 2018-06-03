Бесстыдное мародерство — Киселев об ограблении квартиры Вышинского

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал ограбление квартиры арестованного руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в Киеве типичным мародерством.

«Типичное и бесстыдное мародерство, иначе не назвать», — сказал Киселев корреспонденту РИА Новости.

15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис редакции «РИА Новости Украина» в Киеве. Они обыскали помещения, а вскоре задержали руководителя портала Кирилла Вышинского. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик на востоке Украины и госизмене.

17 мая суд в Херсоне арестовал журналиста на 60 дней. Сторона защиты 21 мая заявила протест, но суд отклонил апелляцию.

Ранее адвокат Вышинского Андрей Доманский сообщил, что квартира журналиста была ограблена неизвестными. На месте работает полиция.