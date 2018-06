Полицейский открыл огонь по дебоширу в Берлинском кафедральном соборе

В Берлинском кафедральном соборе мужчина нарушил правила поведения и начал устраивать беспорядки, в связи с этим на место прибыли полицейские.

Им не удалось успокоить дебошира, который продолжал нарушать порядок храма и препятствовал задержанию. Один из полицейских выстрелил в преступника, сообщает издание Bild.

#BREAKING Armed police have cordoned off Berlin Cathedral after an officer reportedly shot a man at the building (BBC) pic.twitter.com/oQbRWhxO4d