Кораблекрушение в Тунисе унесло жизни 37 нелегальных мигрантов
Нелегальные мигранты погибли при кораблекрушения в Средиземном море. Авария на судне произошла у побережья Туниса. Спасатели уже извлекли 37 тел, сообщает местное МВД.
Однако 68 человек спаслись, среди них оказалось 60 тунисцев и представители африканских стран.
Корабль начал тонуть около 23.00 по местному времени. Спасатели тут же отправились спасать людей.
Поисково-спасательные операции продолжаются, помимо военных в них участвуют и гражданские спецорганизации.