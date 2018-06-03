Кораблекрушение в Тунисе унесло жизни 37 нелегальных мигрантов

Нелегальные мигранты погибли при кораблекрушения в Средиземном море. Авария на судне произошла у побережья Туниса. Спасатели уже извлекли 37 тел, сообщает местное МВД.

Однако 68 человек спаслись, среди них оказалось 60 тунисцев и представители африканских стран.

Корабль начал тонуть около 23.00 по местному времени. Спасатели тут же отправились спасать людей.

Поисково-спасательные операции продолжаются, помимо военных в них участвуют и гражданские спецорганизации.