Пользователи сети сравнили выступление украинского спецназа с пропагандой ИГ*

Украинский спецназ в Запорожье принял участие в праздновании Дня защиты детей. Видео с детского мероприятия с необычным финалом выложено в YouTube.

Как сообщил портал Obozrevatel.com, в городе Энергодар Запорожской области взвод спецназа выступил перед детьми, показав им приемы рукопашного боя. Бойцы так старались, чтобы представление выглядело достоверным, что при условном перерезании горла противнику предусмотрели бутафорскую кровь.

Общий смысл подавляющего большинства комментариев к ролику — неуместная жестокость. Кроме того, некоторые пользователи отметили, что украинские спецназовцы в своих балаклавах были больше похоже на террористов, чем на правоохранителей.

*ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство») — террористическая группировка, запрещена по решению Верховного суда РФ