Восемь человек получили ранения при посадке военного самолета в Алжире
Инцидент произошел в городе Бискра, люди пострадали из-за того, что Военно-транспортный самолет C-130, который состоит в рядах алжирских ВВС, вышел за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).
По версии местного портала Alg24, в результате неудачной посадки восемь человек, находившихся на борту самолета, получили ранения. Об этом агентству сообщил источник, находившейся неподалеку от места событий.
????#ALERTE #Algérie Accident d'avion à #Biskra : Gaïd Salah ordonne l'ouverture d'une enquêtehttps://t.co/3BcEPgrJr6— Algérie24 (@Alg24net) 3 июня 2018 г.
Однако ранее Минобороны Алжира сообщало, что Hercules C-130 не перевозил пассажиров. В результате аварии повреждения получил корпус самолета и незначительные травмы у экипажа судна, отметили в ведомстве.
Новостной портал передает, что все пострадавшие были доставлены в больницы, их жизни ничто не угрожает.