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17:42   3 Июня 2018
Весь мир
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Восемь человек получили ранения при посадке военного самолета в Алжире

Восемь человек получили ранения при посадке военного самолета в Алжире

Инцидент произошел в городе Бискра, люди пострадали из-за того, что Военно-транспортный самолет C-130, который состоит в рядах алжирских ВВС, вышел за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).

По версии местного портала Alg24, в результате неудачной посадки восемь человек, находившихся на борту самолета, получили ранения. Об этом агентству сообщил источник, находившейся неподалеку от места событий.

Однако ранее Минобороны Алжира сообщало, что Hercules C-130 не перевозил пассажиров. В результате аварии повреждения получил корпус самолета и незначительные травмы у экипажа судна, отметили в ведомстве.

Новостной портал передает, что все пострадавшие были доставлены в больницы, их жизни ничто не угрожает.  

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Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #самолет #общество #весь мир #алжир #с-130
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