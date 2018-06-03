Музыкальный фестиваль в Германии завершился арестом порядка 80 человек

Разгоряченная толпа напала на правоохранителей по завершении одного из крупных музыкальных фестивалей попмузыки в Дармштадте. В ходе противостояние пострадали 15 сотрудников полиции, 80 участников потасовки были задержаны.

В местном отделении немецкой полиции сообщают, что беспорядки начались ночью с субботы на воскресенье. Полицейские подчеркнули, что зачинщики и участники нападения были пьяны. Когда к месту происшествия прибыло подкрепление, нарушители начали закидывать правоохранителей бутылками, некоторые из участников конфликта были в масках.

Причины столь агрессивного поведения пока неизвестны, по факту возбуждено расследование.

Преступники выкрикивали лозунги против полиции, передает Darmstaedter Echo.