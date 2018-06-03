Глава Консультативного конгресса Индонезии выучил походку Путина

Председатель Народного консультативного конгресса Индонезии Зулькифли Хасан восхищается президентом РФ Владимиром Путиным и «практически выучил его походку». Об этом индонезийский чиновник сам рассказал журналистам в преддверии открытия международного форума «Развитие парламентаризма» в Москве.

По словам чиновника, он восхищается российским лидером и «даже его походку выучил почти наизусть». Также Хасан поблагодарил Россию за теплый прием.

4 и 5 июня в Москве пройдет международный форум «Развитие парламентаризма». Сегодня проходят двусторонние встречи парламентариев стран-участниц форума с председателем и депутатами Госдумы. Форум организован по инициативе спикера ГД Вячеслава Володина.