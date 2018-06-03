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16:55   3 Июня 2018
Россия
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Шпаклеров доставил из космоса мяч для ЧМ-2018

Шпаклеров доставил из космоса мяч для ЧМ-2018

Российский космонавт Антон Шкаплеров благополучно приземлился в спускаемой капсуле после вахты на МКС. Он доставил мяч чемпионата мира по футболу Telstar18. Об этом рассказали в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).

Не так давно назначенный руководителем Роскосмоса Дмитрий Рогозин впервые посетил ЦУП. Он лично наблюдал процесс возвращения экипажа МКС.

Ранее мяч Telstar18 на станцию лоставил другой российский космонавт — Олег Артемьев. В настоящее время на станции он вместе с коллегами — американцы Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд — дожидается прибытия следующего экипажа, назначенного на 8 июня.

В Роскосмосе пояснили, что побывавший на орите Земли Telstar18, станет одним из мячей в первой игре чемпионата.

Как сообщалось, вместе со Шкаплеровым на Землю вернулись американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи. Экипаж провел на МКС 168 дней.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #чм-2018 #общество #роскосмос #мкс #шпаклеров
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