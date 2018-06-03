Саммит США и КНДР хотят провести на сингапурском острове Сентоса — СМИ

Данную локацию выбрала американская сторона, но Северная Корея пока официально не согласилась на это, пишет агентство Kyodo со ссылкой на источник из числа организаторов.

Издание уточнило, что задержка ответа Пхеньяна связана, вероятнее всего, с проверкой места северокорейцами. Кроме того, процесс коммуникации между КНДР и США протекает достаточно медленно.

Встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына запланирована в Сингапуре на 12 июня.