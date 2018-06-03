Дутерте предложил спецдокладчику ООН пойти «к черту»

Президенту Филиппин Родриго Дутерте не понравилось, что представитель Организации Объединенный Наций критикует судебную систему его страны.

Специальный докладчик ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов прокомментировал отставку главной судьи Филиппин Марии Лурдес Серено. Дутерте уволил ту и назвал «врагом» за отказ голосовать за некоторые его предложения. Представитель Организации посчитал этот поступок угрозой для независимости суда.

Дутерте в ответ посоветовал докладчику не вмешиваться в дела его страны и сходить «к черту».