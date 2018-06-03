«Все равно умрут»: украинский Минздрав хочет запретить лечение онкобольных за рубежом

В украинском Минздраве не видят смысла лечения онкобольных за рубежом, ведь они «все равно умрут». С таким тезисом выступил заместитель и.о. главы здравоохранительного ведомства Украины Александр Линчевский.

Полный текст его выступления на заседании Счетной палаты можно прочитать на портале Medicalline.info.

Замминистра считает программу лечения онкологических заболеваний за рубежом неэффективной, поскольку 25 процентов из тех больных, которые уехали бороться с заболеванием в другие страны, умирают.

«Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы ноль процентов!» — такими словами Линчевский аргументировал свою позицию.

Помимо этого вопиющего заявления он сообщил, что не видит смысла в лечении заболеваний,при которых необходима пересадка костного мозга. Он объяснил это тем, что операция не гарантирует продления жизни на долгий срок и через какой-то промежуток времени пациент все равно умрет.

Напомним, с 2018 года на Украине в действие вступила новая медреформа. Теперь украинцы обязаны платить практически за все услуги врачей. Бесплатно можно получить медпомощь лишь в случае родов или вызова неотложки.