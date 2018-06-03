СБУ подтвердила, что с журналисткой РИА Новости «проводилось собеседование»

Журналистку РИА Ирину Высокович «никто не вербовал». С ней было «проведено собеседование, в результате чего выяснилось, что она приехала в Украину «не как журналистка, а с пропагандистской целью». Такое заявление обнародовала пресс-служба СБУ.

Ранее Высокович рассказала, что сотрудники СБУ пытались завербовать ее во время командировки в Херсон. Туда она приехала для освещения судебного процесса над руководителем «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским.