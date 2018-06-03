Катар не собирается участвовать в военных действиях против Ирана

Доха всегда стремилась к диалогу и миру, а не к войне, подчеркнул министр обороны Катара Халед бен Мухаммед аль-Атыйя на военной конференции по международной безопасности в Сингапуре.

Иран находится неподалеку с Катаром. Доха и Тегеран должны договориться, выложить все карты на стол. Ведь катарцы никогда не считались «фанатами войны». Следует подумать о том, как достичь мира в регионе.

Ранее Саудовская Аравия заявила, что Катару следует отправить свои войска в Сирию, если тот не хочет лишиться поддержки США.