Лондон подготовит новые предложения по Brexit к июньскому саммиту ЕС

Новые условия должны понравиться европейским коллегам, считает министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид.

Об этом он рассказал в интервью программе «Шоу Эндрю Марра» телерадиовещательной корпорации Би-би-си.

Джавид заверил, что новые предложения Лондона полностью подпадут под линию, обозначенную премьером страны Терезой Мэй ранее. Кроме того, указал он, правительство наверняка обнародует программу еще до саммита.

И хотя министр убежден, что сторонам удастся достичь согласия, он заявил, что британскому правительству следует подготовится к выходу из ЕС без заключительной сделки с Брюсселем.