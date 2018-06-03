Зарубежная и Московская РПЦ лишили Поклонскую Ордена Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского

После заявления депутата Госдумы Натальи Поклонской о том, что, по ее мнению, Великая княгиня Мария Владимировна не является наследницей российского престола, зарубежная и московская православные патриархии лишили ее права ношения Ордена Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского.

Директор Канцелярии Российского Императорского дома Александр Закатов сообщил об этом на своей странице в Facebook. Российских монархистов, как проживающих в РФ, так и зарубежом глубоко оскорбило сравнение Романовой и ее сына с «детьми лейтенанта Шмидта».

Романовы находились с визитом в Крыму до сегодняшнего дня. В частности, они проехали по Крымскому мосту. Прощаясь, Мария Владимировна пообещала приложить все усилия для того, чтобы мировое сообщество осознало историческую принадлежность полуострова России.