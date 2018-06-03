Песков: Обращения к президенту на «Прямую линию» адресуют министрам и главам регионов

Пресс-секретарь главы государства рассказал, что все сообщения к «Прямой линии» будут сортировать и после эфира направят в профильные министерства и главам регионов.

По словам Пескова, благодаря этой информации появится реальная картина обстановки в регионах России. Он отметил, что для каждого региона будут собраны отдельные подборки в каждое министерство, таким образом основные проблемы станут очевидными и политики смогут их ликвидировать.

Наиболее острые ситуации будут решаться сразу под контролем администрации президента.

Пресс-секретарь подчеркнул, что президент с равным вниманием относится к любым проблемам россиян: начиная от полосок для диабета и заканчивая строительством дорог. Это объясняет такую сильную поддержку Путина среди населения России, добавил он.