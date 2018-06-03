Монголия поддержит заявку РФ на проведение ЭКСПО-2025
Москва и Улан-Батор традиционно поддерживают друг друга на международном уровне, подчеркнул председатель Великого государственного Хурала (парламента) Монголии Миеэгомбо Энхболд.
В воскресенье он встретился в Москве со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и заверил того, что Монголия поддержит заявку России на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025. Правительство страны уже обнародовало решение о поддержке Москвы.
Российский парламентарий поблагодарил Улан-Батор. Это, заявил он, партнерская позиция.