Великая княгиня Романова готова способствовать признанию Крыма на Западе

Глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и ее сын цесаревич Георгий Михайлович будут способствовать признанию Крыма как неотъемлемой части РФ в западных странах. Об этом рассказали в канцелярии дома Романовых.

Княгиня путешествовала по Крымскому полуострову в течение трех дней. Ее сопровождал сын — цесаревич Георгий Михайлович. Приезд был приурочен к 235-летию со дня вхождения Крыма в состав Российской империи.

Как сообщили в канцелярии, визит Романовых на полуостров завершен. Великие княгиня и князь покидали крымскую землю с благодарностью за гостеприимство.