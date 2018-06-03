Пожар в мытищинском торговом павильоне локализован

Спасателям удалось локализовать пожар в торговых помещениях со строительными товарами, площадь возгорания распространилась на 400 квадратных метрах, говорится на сайте МЧС РФ по МО.

Ранее РИА Новости передавали, что пожар распространился на площади 300 квадратных метров в торговом павильоне в подмосковном городе Мытищи, а спасатели эвакуировали из помещения 10 сотрудников торгового центра.

По данным на 14.00, представители МЧС сообщают о локализации пожара на 400 квадратных метрах.

Сотрудники спасательных служб опровергли возможность распространения огня на соседние здания.

В работах по устранению пожара участвуют три единицы техники и 11 спасателей.