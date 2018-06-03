РФС опубликовал окончательный состав сборной РФ на ЧМ-2018
В воскресенье к команде присоединились форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба и нападающий «Краснодара» Федор Смолов.
В составе российской сборной за Кубок мира по футболу поборются:
Вратари: Игорь Акинфеев, Андрей Лунев и Владимир Габулов.
Нападающие: Алексей Миранчук, Федор Смолин и Артем Дзюба.
Защитники: Илья Кутепов, Игорь Смольников, Сергей Игнашевич, Марио Фернандес, Владимир Гранат, Федор Кудряшов, Андрей Семенов.
Полузащитники: Антон Миранчук, Алан Дзагоев, Юрий Жирков, Юрий Газинский, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Денис Черышев, Александр Самедов, Роман Зобнин.