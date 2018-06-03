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15:15   3 Июня 2018
Россия
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РФС опубликовал окончательный состав сборной РФ на ЧМ-2018

РФС опубликовал окончательный состав сборной РФ на ЧМ-2018

В воскресенье к команде присоединились форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба и нападающий «Краснодара» Федор Смолов.

В составе российской сборной за Кубок мира по футболу поборются: 

Вратари: Игорь Акинфеев, Андрей Лунев и Владимир Габулов.

Нападающие: Алексей Миранчук, Федор Смолин и Артем Дзюба.

Защитники: Илья Кутепов, Игорь Смольников, Сергей Игнашевич, Марио Фернандес, Владимир Гранат, Федор Кудряшов, Андрей Семенов.

Полузащитники: Антон Миранчук, Алан Дзагоев, Юрий Жирков, Юрий Газинский, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Денис Черышев, Александр Самедов, Роман Зобнин.

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Автор: Юлия Халус
#россия #футбол #спорт #чм-2018 #новости #сборная россия
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