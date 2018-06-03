Руанда надеется на участие РФ в миротворчестве на Африканском континенте

Об этом заявила глава МИД африканской страны Луиз Мушикивабо по окончании встречи с Сергеем Лавровым.

Во время пресс-конференции дипломат сообщила, что только Россия могла бы сыграть ключевую роль в миротворчестве в Африке.

Она подчеркнула, что Руанда заинтересована в более тесном взаимодействии с Россией, особенно это касается в мирном урегулировании и безопасности на континенте.

Министр выразила желание чаще проводить встречи на полях Москвы или Кигали.