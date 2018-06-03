Пилотируемый «Союз МС-09» соединили с ракетой-носителем «Союз-ФГ»

Укрытый сборочно-защитным блоком пилотируемый корабль «Союз МС-09» был состыкован с третьей ступенью ракеты-носителя «Союз-ФГ» на космодроме Байконур. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на космодроме.

По словам собеседника агентства, сегодня на площадке монтажно-испытательного корпуса 112 космодрома Байконур специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Королева вместе с сотрудниками самарского Ракетно-космического центра «Прогресс» провели общую сборку ракеты «Союз-ФГ». На первом этапе работы специалисты установили головная часть — корабль «Союз МС-09» на третью ступень ракеты-носителя. После этого была смонтирована система аварийного спасения космонавтов.

Вывоз ракеты на стартовый комплекс планируется на завтрашнее утро. Ее установят на стартовую систему и после сведения ферм приступят к предстартовой подготовке. Пуск «Союза-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-09» должен состояться в 14:12 мск 6 июня.

На «Союзе» к МКС отправится 56/57-й экспедиция: российский космонавт Сергей Прокопьев, немецкий Александр Герст и американка Серина Ауньен Чэнселлор.