Россия и Руанда готовятся к президентскому визиту

Глава МИД Луиз Мушикивабо Руанды сообщила, что страны начинают совместную подготовку к визиту главы государства.

Однако дипломат забыла уточнить, какой именно президент собирается нанести визит: Владимир Путин в Африку или же Поль Кагаме в Москву.

По итогом переговоров с Сергеем Лавровым она заявила, что обсуждение ряда тем поспособствует двусторонним отношениям между странами и отметила, что рассчитывает на более частые встречи на полях России и Руанды.

По словам Мушикивабо, руандская сторона надеется на углубление сотрудничества с Москвой.