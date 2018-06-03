Трое бойцов ВСУ подорвались на мине у линии соприкосновения в Донбассе
Речь идет о военнослужащих 72 бригады ВСУ, уточнил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Инцидент произошел накануне. Трое силовиков подорвались на собственной мине у линии соприкосновения в Донбассе неподалеку от территорий, подконтрольных самопровозглашенной Луганской народной республике.
Марочко подчеркнул, что командование соединения собирается провести расследование, итог которого предопределен. Потери украинской армии спишут на «обстрелы» со стороны ЛНР.