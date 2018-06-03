Россия обсуждает с Руандой поставки систем ПВО

Москва и Кигали неплохо сотрудничают в военно-технической сфере и намерены развивать это взаимодействие, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В воскресенье российский дипломат находится с визитом в Руанде, где уже встретился с президентом республики и главой руандийского МИД.

Лавров уточнил, что Россия уже поставляла африканскому партнеру военные вертолеты, машины «Урал» и стрелковое оружие. Сейчас речь зашла о поставках систем противовоздушной обороны.