Запад не ответил на попытку СБУ завербовать журналистку «РИА Новости»

Иностранные СМИ продолжают замалчивать инцидент с неудачной попыткой СБУ завербовать корреспондента «РИА Новости» Ирины Высокович в Херсоне. Спустя 18 часов после обнародования данной информации ни одно издание не прокомментировало событие.

К часу дня материалов о незаконном удерживании журналистки и принуждении подписывать бумаги о сотрудничестве с украинскими спецслужбами под угрозой ареста так и не появилось. Молчат ведущие британские газеты Financial Times, Guardian, Telegraph, Times. Американские СМИ также оставили происшествие без внимания, ни New York Times, ни Washington Post не вступились за коллегу. Немецкие и испанские газеты также не прокомментировали случившееся.

От ответа Украине отстранились и международные организации, включая «Комитет защиты журналистов» и «Репортеры без границ».

Однако стоит напомнить события 2016 года, когда западные СМИ отреагировали на задержание украинца Романа Сущенко на территории России спустя час, после сообщения ФСБ.