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13:53   3 Июня 2018
Весь мир
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Экспорт из Турции в Россию за пять месяцев 2018 года вырос на 60%

Экспорт из Турции в Россию за пять месяцев 2018 года вырос на 60%

За первые пять месяцев этого года турецкий экспорт в РФ по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 61,4% — до 1,409 миллиарда долларов. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции.

По данным агентства, в январе-мае 2017 года Турция экспортировала в Россию товары на сумму 873 миллиона долларов. Увеличение объема экспорта произошло благодаря устранению дипломатических разногласий в двухсторонних отношениях.

Поставки товаров в РФ осуществляли предприятия 27 отраслей экономики Турции. Из них лидирующее место заняла сельскохозяйственная отрасль. В Россию поставлено фруктов и овощей на сумму 263,6 миллиона долларов. Второе место у автопрома — 196 миллионов долларов. Далее идут химическая промышленность (156,5 миллиона долларов), одежда и иная продукция текстильной промышленности (117,4 миллиона долларов), кожи и и изделия из нее (110,2 миллиона долларов), машиностроение (109,2 миллиона долларов).

Экспорт из Турции в Россию за пять месяцев 2018 года вырос на 60%

Отмечается и спад экспорта в одной из отраслей — Россия стала на 75,5% меньше ввозить турецких табачных изделий. За указанный период турки поставили сигареты и другие виды табачной продукции на 3,597 миллиона долларов, в то время как в аналогичный переод предыдущего года

При этом резко сократился экспорт турецкой табачной продукции в Россию – на 75,5%. В январе-мае 2017 года Турция поставила на российский рынок сигарет и иной табачной продукции на сумму 3,597 миллиона долларов, в то время как с начала 2018 года этот показатель снизился до 950 тысяч долларов.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #экономика #турция #экспорт #весь мир
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