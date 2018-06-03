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13:19   3 Июня 2018
Весь мир
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США возводят военную базу на границе Сирии и Ирака

США возводят военную базу на границе Сирии и Ирака

ВС Соединенных Штатов возводят новую военную базу в иракском районе Синджар — непосредственно у границы с Сирией. Об этом сообщил новостной портал «Соут аль-Ирак», ссылаясь на местные источники.

По данным портала, расквартированные в Синджаре американские военные будут контролировать ирако-сирийскую границу. В минувшую пятницу в этот горный район на северо-западе Ирака прибыли американские военнослужащие на 15 бронеавтомобилях.

Багдад и Вашингтон пока не дади официальные комментарии опубликованной порталом «Соут аль-Ирак» информации.

Пентагон вывел свои подразделения из Ирака в декабре 2011 года. Уже в августе 2014 года американцы туда вернулись. Причиной стал захват обширных территорий тане разоренной страны террористами «Исламского государства»* (террористическая организация, запрещена в России).

В декабре 2017 года глава правительства Ирака Хейдар аль-Абади объявил о победе над группировкой. Операция по ее уничтожению проводилась при поддержке международной коалиции во главе США.

По данным СМИ Ирака, в настоящее время в стране размещено около 5,5 тысячи американских военных, в том числе на приграничной с САР территории. В марте иракский парламент потребовал от правительства обозначить сроки вывода из страны иностранных военных. Ответ кабмина до сих пор не поступал.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) — террористическая организация, запрещена по решению Верховного суда РФ

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Автор: Вячеслав Каширин
#сша #сирия #ирак #общество #весь мир
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