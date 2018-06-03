Израиль сохраняет свободу действий против присутствия Ирана в Сирии - Нетаньяху

Тель-Авив ответит на любые попытки Тегерана закрепиться в военном плане на территории Сирии, предупредил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Об этом он написал в Twitter.

Ранее Нетаньяху во время телефонных разговоров с российским лидером Владимиром Путиным и американским госсекретарем Майком Помпео заявил, что Израиль продолжит наносить удары по позициям Ирана в Сирии до тех пор, пока Тегеран не выведет войска из страны. Речь идет о полном уходе из САР.