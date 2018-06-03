Мексика поддержит заявку РФ на проведение ЭКСПО-2025

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что РФ потребуется поддержка в голосовании на сессии Генассамблеи Международного бюро выставок в Париже.

Мексика пообещала содействовать российской заявке в связи с выставкой ЭКСПО-2025, которую планируют провести в Екатеринбурге.

На просьбу Володина ответил глава Палаты депутатов Нацконгресса Мексиканских Соединенных Штатов Эдгар Ромо Гарсиа.

Он пообещал, что Мексика будет оказывать России поддержку в данном мероприятии и пожелал успешного проведения международного форума «Развитие парламентаризма», который состоится 4 и 5 июня. Также мексиканский политик поздравил Россию с эффективной работой и организацией ЧМ-2018. Гарсиа выразил надежду, что в финале соревнований за победу будут бороться российская и мексиканская сборные.