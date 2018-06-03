Лавров встретился с президентом Руанды Полем Кагаме
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье посетил Кигали с рабочим визитом, пишет ТАСС.
В начале дня российский дипломат возложил цветы к мемориалу жертвами геноцида 1994 года. После этого он встретился с президентом Руанды Полем Кагаме. Прессу на переговоры не допустили из-за высокого уровня охраны лидера страны. Попасть на нее смогли только личные фотограф и оператор Лаврова.
Также 3 июня запланирована встреча министра с руандийским коллегой Луизом Мушикивабо.