Мы в соц.сетях:
Командующий сообщил об укомплектовании войск ЗВО современной техникой

Командующий сообщил об укомплектовании войск ЗВО современной техникой

 Свыше 200 учений запланировали в ВКС РФ на летние месяцы

Свыше 200 учений запланировали в ВКС РФ на летние месяцы
Евродепутат предсказал распад правительства Эстонии из-за стоимости пива

Евродепутат предсказал распад правительства Эстонии из-за стоимости пива

 Новоизбранный мэр Кишинева обратился к русскоязычным жителям города

Новоизбранный мэр Кишинева обратился к русскоязычным жителям города
Компания Microsoft приобретет веб-сервис GitHub — СМИ

Компания Microsoft приобретет веб-сервис GitHub — СМИ

 СМИ: Google начнет продвигать свою криптовалюту, запрещая рекламу биткоина

СМИ: Google начнет продвигать свою криптовалюту, запрещая рекламу биткоина
Командующий сообщил об укомплектовании войск ЗВО современной техникой

Командующий сообщил об укомплектовании войск ЗВО современной техникой

 Свыше 200 учений запланировали в ВКС РФ на летние месяцы

Свыше 200 учений запланировали в ВКС РФ на летние месяцы
Евродепутат предсказал распад правительства Эстонии из-за стоимости пива

Евродепутат предсказал распад правительства Эстонии из-за стоимости пива

 Новоизбранный мэр Кишинева обратился к русскоязычным жителям города

Новоизбранный мэр Кишинева обратился к русскоязычным жителям города
Компания Microsoft приобретет веб-сервис GitHub — СМИ

Компания Microsoft приобретет веб-сервис GitHub — СМИ

 СМИ: Google начнет продвигать свою криптовалюту, запрещая рекламу биткоина

СМИ: Google начнет продвигать свою криптовалюту, запрещая рекламу биткоина
12:57   3 Июня 2018
Весь мир
36

Лавров встретился с президентом Руанды Полем Кагаме

Лавров встретился с президентом Руанды Полем Кагаме

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье посетил Кигали с рабочим визитом, пишет ТАСС.

В начале дня российский дипломат возложил цветы к мемориалу жертвами геноцида 1994 года. После этого он встретился с президентом Руанды Полем Кагаме. Прессу на переговоры не допустили из-за высокого уровня охраны лидера страны. Попасть на нее смогли только личные фотограф и оператор Лаврова.

Также 3 июня запланирована встреча министра с руандийским коллегой Луизом Мушикивабо.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #лавров #политика #новости #весь мир #руанда
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Осталось всего два года до технологической независимости России Россия
Осталось всего два года до технологической независимости России
Один из главных расчетов США, объявлявших четыре года назад санкции, - Москва никогда не сможет преодолеть технологического отставания в ключевых отраслях экономики. И в первую очередь в вопросах энергетических.
16:19   1 Июня 2018
10859
Береги сеть смолоду Россия

Береги сеть смолоду

14:39   1 Июня 2018
3157
Путин наградит восемь многодетных семей орденами Россия

Путин наградит восемь многодетных семей орденами

14:37   1 Июня 2018
236
Степашин не считает, что версию убийства Иваном Грозным сына стоит убрать из учебников Россия

Степашин не считает, что версию убийства Иваном Грозным сына стоит убрать из учебников

14:17   1 Июня 2018
178
Самое читаемое
Зарубежная и Московская РПЦ лишили Поклонскую Ордена Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского

Зарубежная и Московская РПЦ лишили Поклонскую Ордена Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского

 Основные характеристики нового бюджетного смартфона от Nokia опубликовали в сети

Основные характеристики нового бюджетного смартфона от Nokia опубликовали в сети

 Синоптики не исключили грозу в Москве 3 июня

Синоптики не исключили грозу в Москве 3 июня

 Австрия усилит охрану воздушного пространства в день визита Путина

Австрия усилит охрану воздушного пространства в день визита Путина