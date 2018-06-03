Попытка вербовки СБУ Высокович не должна остаться без ответа — МИД РФ

Москва призвала международное сообщество отреагировать на вопиющий инцидент с попыткой вербовки корреспондента «РИА Новости» Ирины Высокович в украинском Херсоне.

Помимо этого МИД РФ рассчитывает на должную реакцию профильных международных организаций в связи с происшествием.

Напомним, что журналистку попытались завербовать, когда она приехала на Украину по заданию редакции, чтобы осветить процесс над главредом «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским. Девушку удерживали в Херсоне и под угрозой ареста, заставили подписать соглашение о сотрудничестве со спецслужбами. Украинские агенты даже успели придумать Ирине кодовое имя «Мила», однако вряд ли оно ей пригодится. Сотрудница РИА Новости раскрыла детали операции СБУ сразу по возвращению домой и попытка вербовки провалилась.