Володин выступил за введение безвиза с Мексикой

Вопрос об установлении безвизового режима между Мексикой и РФ особенно значим, ведь с другими странами Латинской Америки у Москвы уже есть такие соглашения, объяснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В воскресенье парламентарий встретился с председателем Палаты депутатов Генерального конгресса Мексики Эдгаром Ромео Гарсией.

Кроме того, подчеркнул Володин, торговые связи и экономические отношения между Россией и Мексикой демонстрируют впечатляющую результативность. В свою очередь безвиз поможет развитию отношений между странами.