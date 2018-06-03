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12:46   3 Июня 2018
Россия
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Возвращение на Обетованную. «Союз» расстался с МКС

Возвращение на Обетованную. «Союз» расстался с МКС

Космический корабль «Союз МС-07» с экипажем миссии МКС-54/55 произвел расстыковку от Международной космической станции и начал возвращение на Землю. Об этом рассказали в Подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).

В составе возвращающегося на Землю экипажа российский космонавт Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи. Все трое провели на МКС 168 дней. На станции остается экипаж МКС-55/56 в составе россиянина Олега Артемьева и двух американских астронавтов Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда. Они будут проводить плановые эксперименты до тех пор, пока 8 июня на станцию не прибудет следующая группа космонавтов. После этого экспедиция МКС-56 начнет работать в полном составе.

По данным ЦУП, в 14?:48 мск двигатели «Союза» начнут торможение. В 15:17 корабль войдет в атмосферу. При этом экипаж испытает перегрузку около 4G. В 15.26 планируется открытие основного парашюта. Предполагается, что спускаемая капсула приземлится в степной местности Казахстана около 15.41 мск.

Возвращение на Обетованную. «Союз» расстался с МКС

Антон Шкаплеров вернет на землю мяч чемпионата мира по футболу Telstar18, который был доставлен на станцию 24 марта космонавтом Олегом Артемьевым. Испытавшим невесомость мячом футболисты сыграют в первой игре чемпионата.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #общество #мкс #союз мс #шкаплеров #канаи #тингл
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