Возвращение на Обетованную. «Союз» расстался с МКС

Космический корабль «Союз МС-07» с экипажем миссии МКС-54/55 произвел расстыковку от Международной космической станции и начал возвращение на Землю. Об этом рассказали в Подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).

В составе возвращающегося на Землю экипажа российский космонавт Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи. Все трое провели на МКС 168 дней. На станции остается экипаж МКС-55/56 в составе россиянина Олега Артемьева и двух американских астронавтов Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда. Они будут проводить плановые эксперименты до тех пор, пока 8 июня на станцию не прибудет следующая группа космонавтов. После этого экспедиция МКС-56 начнет работать в полном составе.

По данным ЦУП, в 14?:48 мск двигатели «Союза» начнут торможение. В 15:17 корабль войдет в атмосферу. При этом экипаж испытает перегрузку около 4G. В 15.26 планируется открытие основного парашюта. Предполагается, что спускаемая капсула приземлится в степной местности Казахстана около 15.41 мск.

Антон Шкаплеров вернет на землю мяч чемпионата мира по футболу Telstar18, который был доставлен на станцию 24 марта космонавтом Олегом Артемьевым. Испытавшим невесомость мячом футболисты сыграют в первой игре чемпионата.