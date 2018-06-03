МИД РФ: Свобода мнения на Украине прекратила свое существование

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали инцидент в украинском Херсоне с сотрудником «РИА Новости» Ириной Высокович смертью свободы мнения.

Напомним, СБУ пытались завербовать корреспондента агентства, удерживали и допрашивали Выскович, которая приехала в Херсон освещать процесс Вышинского по заданию редакции. Под угрозой ареста девушку принудили подписать ряд документов о сотрудничестве с украинскими спецслужбами, после чего заставили на камеру сказать об отсутствии претензий к сотрудникам СБУ. В итоге журналистку отпустили домой. Никаких протоколов составлено не было.

В МИД РФ заявили, что происшествие с Выскович можно считать очередным доказательством отсутствия свободы слова на Украине и преследования за объективное мнение.