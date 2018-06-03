Мы в соц.сетях:
Командующий сообщил об укомплектовании войск ЗВО современной техникой

Командующий сообщил об укомплектовании войск ЗВО современной техникой

 Свыше 200 учений запланировали в ВКС РФ на летние месяцы

Свыше 200 учений запланировали в ВКС РФ на летние месяцы
Евродепутат предсказал распад правительства Эстонии из-за стоимости пива

Евродепутат предсказал распад правительства Эстонии из-за стоимости пива

 Новоизбранный мэр Кишинева обратился к русскоязычным жителям города

Новоизбранный мэр Кишинева обратился к русскоязычным жителям города
СМИ: Google начнет продвигать свою криптовалюту, запрещая рекламу биткоина

СМИ: Google начнет продвигать свою криптовалюту, запрещая рекламу биткоина

 Испытания первой многоразовой возвращаемой ракеты начнутся в РФ в 2022 году

Испытания первой многоразовой возвращаемой ракеты начнутся в РФ в 2022 году
Командующий сообщил об укомплектовании войск ЗВО современной техникой

Командующий сообщил об укомплектовании войск ЗВО современной техникой

 Свыше 200 учений запланировали в ВКС РФ на летние месяцы

Свыше 200 учений запланировали в ВКС РФ на летние месяцы
Евродепутат предсказал распад правительства Эстонии из-за стоимости пива

Евродепутат предсказал распад правительства Эстонии из-за стоимости пива

 Новоизбранный мэр Кишинева обратился к русскоязычным жителям города

Новоизбранный мэр Кишинева обратился к русскоязычным жителям города
СМИ: Google начнет продвигать свою криптовалюту, запрещая рекламу биткоина

СМИ: Google начнет продвигать свою криптовалюту, запрещая рекламу биткоина

 Испытания первой многоразовой возвращаемой ракеты начнутся в РФ в 2022 году

Испытания первой многоразовой возвращаемой ракеты начнутся в РФ в 2022 году
12:26   3 Июня 2018
Россия
106

МИД РФ: Свобода мнения на Украине прекратила свое существование

МИД РФ: Свобода мнения на Украине прекратила свое существование

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали инцидент в украинском Херсоне с сотрудником «РИА Новости» Ириной Высокович смертью свободы мнения.

Напомним, СБУ пытались завербовать корреспондента агентства, удерживали и допрашивали Выскович, которая приехала в Херсон освещать процесс Вышинского по заданию редакции. Под угрозой ареста девушку принудили подписать ряд документов о сотрудничестве с украинскими спецслужбами, после чего заставили на камеру сказать об отсутствии претензий к сотрудникам СБУ. В итоге журналистку отпустили домой. Никаких протоколов составлено не было.

В МИД РФ заявили, что происшествие с Выскович можно считать очередным доказательством отсутствия свободы слова на Украине и преследования за объективное мнение.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #украина #политика #мид рф #весь мир #сбу #выскович
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Осталось всего два года до технологической независимости России Россия
Осталось всего два года до технологической независимости России
Один из главных расчетов США, объявлявших четыре года назад санкции, - Москва никогда не сможет преодолеть технологического отставания в ключевых отраслях экономики. И в первую очередь в вопросах энергетических.
16:19   1 Июня 2018
10860
Береги сеть смолоду Россия

Береги сеть смолоду

14:39   1 Июня 2018
3157
Путин наградит восемь многодетных семей орденами Россия

Путин наградит восемь многодетных семей орденами

14:37   1 Июня 2018
236
Степашин не считает, что версию убийства Иваном Грозным сына стоит убрать из учебников Россия

Степашин не считает, что версию убийства Иваном Грозным сына стоит убрать из учебников

14:17   1 Июня 2018
178
Самое читаемое
Зарубежная и Московская РПЦ лишили Поклонскую Ордена Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского

Зарубежная и Московская РПЦ лишили Поклонскую Ордена Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского

 Основные характеристики нового бюджетного смартфона от Nokia опубликовали в сети

Основные характеристики нового бюджетного смартфона от Nokia опубликовали в сети

 Синоптики не исключили грозу в Москве 3 июня

Синоптики не исключили грозу в Москве 3 июня

 Австрия усилит охрану воздушного пространства в день визита Путина

Австрия усилит охрану воздушного пространства в день визита Путина