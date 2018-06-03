Австрия усилит охрану воздушного пространства в день визита Путина
Воздушное и наземное пространство в Вене для защиты президента РФ Владимира Путина во вторник проконтролирует армия страны, сообщило австрийское министерство обороны.
На охрану ограниченной зоны города выделили 10 самолетов, семь вертолетов, разведывательный радар и 800 солдат.
Am Dienstag überwacht das #Bundesheer zum Schutz des russischen Präsidenten Wladimir Putin ein Flugbeschränkungsgebiet. 10 Flugzeuge und 7 Hubschrauber, Aufklärungs- und Zielzuweisungsradar und 800 Soldaten sind dazu im Einsatz. pic.twitter.com/utWVnsIa1E— Michael Bauer (@Bundesheerbauer) June 3, 2018
Путин 5 июня посетит Вену, где встретится с австрийским канцлером Себастьяном Курцем.