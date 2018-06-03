CNBC: Следующим «11 сентября» станет глобальная кибератака

Американские эксперты сферы безопасности полагают, что следующим «11 сентября» или «Перл-Харбором» может стать кибератака разрушительных масштабов. Об этом пишет CNBC.

Профессиональный хакер, эксперт по кибербезопасности Тара Уиллер на форуме Организации экономического сотрудничества и развития в Париже выразила уверенность в том, что инцидент такого рода рано или поздно «точно произойдет». По ее словам, он «точно получит свое имя, как 11 сентября и Перл-Харбор.

Эксперт считает, что в этой атаке будет «нечто более ужасное, чем то, о чем мы могли представить до этого момента». Уиллер отметила, что значительная часть, например, американской инфраструктуры в сфере здравоохранения непростительно плохо защищена — многие компании до сих пор используют Windows XP и другие платформы, имеющие неисправимые бреши в безопасности.

Ее мнение разделяют многие технологические компании. Так, в докладе Всемирного экономического форума-2018 кибератаки были поставлены на третье место в списке глобальных рисков. Выше только природные катаклизмы и проблемы, связанные с погодными явлениями.

Экс-глава НАТО в Европе Джеймс Ставридис в интервью CNBC отметил, что мир движется к «виртуальному Перл-Харбору». По словам военного, кибератаки следует воспринимать как «пандемию».

В феврале компания BluVector опубликовала отчет, согласно данным которого не многим менее 40% американских промышленных систем управления и критической инфраструктуры во второй половине 2017 года подвергались кибератакам.