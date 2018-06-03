Мы в соц.сетях:
Командующий сообщил об укомплектовании войск ЗВО современной техникой

Командующий сообщил об укомплектовании войск ЗВО современной техникой

 Свыше 200 учений запланировали в ВКС РФ на летние месяцы

Свыше 200 учений запланировали в ВКС РФ на летние месяцы
Евродепутат предсказал распад правительства Эстонии из-за стоимости пива

Евродепутат предсказал распад правительства Эстонии из-за стоимости пива

 Новоизбранный мэр Кишинева обратился к русскоязычным жителям города

Новоизбранный мэр Кишинева обратился к русскоязычным жителям города
СМИ: Google начнет продвигать свою криптовалюту, запрещая рекламу биткоина

СМИ: Google начнет продвигать свою криптовалюту, запрещая рекламу биткоина

 Испытания первой многоразовой возвращаемой ракеты начнутся в РФ в 2022 году

Испытания первой многоразовой возвращаемой ракеты начнутся в РФ в 2022 году
Командующий сообщил об укомплектовании войск ЗВО современной техникой

Командующий сообщил об укомплектовании войск ЗВО современной техникой

 Свыше 200 учений запланировали в ВКС РФ на летние месяцы

Свыше 200 учений запланировали в ВКС РФ на летние месяцы
Евродепутат предсказал распад правительства Эстонии из-за стоимости пива

Евродепутат предсказал распад правительства Эстонии из-за стоимости пива

 Новоизбранный мэр Кишинева обратился к русскоязычным жителям города

Новоизбранный мэр Кишинева обратился к русскоязычным жителям города
СМИ: Google начнет продвигать свою криптовалюту, запрещая рекламу биткоина

СМИ: Google начнет продвигать свою криптовалюту, запрещая рекламу биткоина

 Испытания первой многоразовой возвращаемой ракеты начнутся в РФ в 2022 году

Испытания первой многоразовой возвращаемой ракеты начнутся в РФ в 2022 году
12:15   3 Июня 2018
Весь мир
65

CNBC: Следующим «11 сентября» станет глобальная кибератака

CNBC: Следующим «11 сентября» станет глобальная кибератака

Американские эксперты сферы безопасности полагают, что следующим «11 сентября» или «Перл-Харбором» может стать кибератака разрушительных масштабов. Об этом пишет CNBC.

Профессиональный хакер, эксперт по кибербезопасности Тара Уиллер на форуме Организации экономического сотрудничества и развития в Париже выразила уверенность в том, что инцидент такого рода рано или поздно «точно произойдет». По ее словам, он «точно получит свое имя, как 11 сентября и Перл-Харбор.

Эксперт считает, что в этой атаке будет «нечто более ужасное, чем то, о чем мы могли представить до этого момента». Уиллер отметила, что значительная часть, например, американской инфраструктуры в сфере здравоохранения непростительно плохо защищена — многие компании до  сих пор используют Windows XP и другие платформы, имеющие неисправимые бреши в безопасности.

CNBC: Следующим «11 сентября» станет глобальная кибератака

Ее мнение разделяют многие технологические компании. Так, в докладе Всемирного экономического форума-2018 кибератаки были поставлены на третье место в списке глобальных рисков. Выше только природные катаклизмы и проблемы, связанные с погодными явлениями.

Экс-глава НАТО в Европе Джеймс Ставридис в интервью CNBC отметил, что мир движется к «виртуальному Перл-Харбору». По словам военного, кибератаки следует воспринимать как «пандемию».

В феврале компания BluVector опубликовала отчет, согласно данным которого не многим менее 40% американских промышленных систем управления и критической инфраструктуры во второй половине 2017 года подвергались кибератакам.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#общество #весь мир #киберугроза #cnbc
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Осталось всего два года до технологической независимости России Россия
Осталось всего два года до технологической независимости России
Один из главных расчетов США, объявлявших четыре года назад санкции, - Москва никогда не сможет преодолеть технологического отставания в ключевых отраслях экономики. И в первую очередь в вопросах энергетических.
16:19   1 Июня 2018
10860
Береги сеть смолоду Россия

Береги сеть смолоду

14:39   1 Июня 2018
3157
Путин наградит восемь многодетных семей орденами Россия

Путин наградит восемь многодетных семей орденами

14:37   1 Июня 2018
236
Степашин не считает, что версию убийства Иваном Грозным сына стоит убрать из учебников Россия

Степашин не считает, что версию убийства Иваном Грозным сына стоит убрать из учебников

14:17   1 Июня 2018
178
Самое читаемое
Зарубежная и Московская РПЦ лишили Поклонскую Ордена Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского

Зарубежная и Московская РПЦ лишили Поклонскую Ордена Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского

 Основные характеристики нового бюджетного смартфона от Nokia опубликовали в сети

Основные характеристики нового бюджетного смартфона от Nokia опубликовали в сети

 Синоптики не исключили грозу в Москве 3 июня

Синоптики не исключили грозу в Москве 3 июня

 Австрия усилит охрану воздушного пространства в день визита Путина

Австрия усилит охрану воздушного пространства в день визита Путина