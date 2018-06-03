МИД РФ потребовал от Киева немедленно освободить Вышинского

Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что украинские власти должны снять с журналиста все обвинения.

Руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила в государственной измене. Спецслужбы нашли у агентства 16 статей, в которых увидели «поддержку самопровозглашенных республик Донбасса». Херсонский городской суд арестовал журналиста на два месяца.

Сам Вышинский заявил о желании отказаться от украинского гражданства. Он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поспособствовать его скорейшему освобождению.